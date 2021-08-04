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شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل بطاقة الصحافة

2021-08-04 / 8:41 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجد بعض الصحفيين صعوبة ممارسة مهنتهم وتقييد حرية تنقلهم بين الاقاليم والمدن، بعد أن إجتهد أحد ضباط الامن بالسد القضائي لمنطقة الدرارݣة بالمدخل الشرقي لمدينة أكادير، مطالبا صحافي يحمل البطاقة المهنية بمده بالورقة الإستثنائية للتنقل، ضاربا عرض الحائط لمراسلة وزير الداخلية بالسماح للصحفيين المهنيين بممارسة مهامهم.

ومما زاد من الإستغراب أن الصحافي بعد أن سلم الضابط بطاقته المهنية، واحاطه علما ببلاغ وزارة الداخلية، لم يستوعب الضابط ذلك مدعيا عدم معرفته بالبلاغ السالف الذكر، بل تسلم البطاقة الوطنية في محاولته تحرير مخالفة في ذلك، دون إشعار النيابة العامة بأكادير ، للإستشارة حول الواقعة.

و كان المجلس الوطني للصحافة، في وقت سابق أبلغ وزارة الداخلية، التي استجابت لطلبه باستثناء الصحافيات والصحافيين حاملي بطاقة الصحافة المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني.

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