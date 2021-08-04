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قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

2021-08-04 / 8:20 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

سيتمكن مستخدمو واتساب الذين يرغبون في التبديل إلى هواتف أندرويد من القيام بذلك مع الاحتفاظ بمحادثاتهم القديمة.

وهذا الخيار قيد التطوير، وسيعمل جنبا إلى جنب مع تطبيق “سويتش تو أندرويد” الذي ستعده شركة غوغل خصيصا لمالكي أجهزة آبل، ولا سيما “آيباد” وآيفون، وفق موقع “زيرو وان”.

وهذا التطبيق سيكون متاحا في أحدث إصدار من أداة استعادة البيانات، وهي الأداة التي يتم تشغيلها عادة عند تشغيل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لأول مرة، لنقل البيانات والتطبيقات من هاتف ذكي إلى آخر.

وللاستفادة من هذه الخاصية، يجب على المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا (QR) باستخدام جهاز آيفون الخاص به لتشغيل تطبيق واتساب وبدء العملية.

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