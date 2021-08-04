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شركة بريطانية تعلن عن وجود النفط في سواحل أكادير

2021-08-04 / 7:40 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت شركة “Europa Oil and Gas” البريطانية-الإيرلندية، عن شروعها في استغلال ترخيص التنقيب عن النفط في المغرب الذي حصلت عليه في سنة 2019، وهو الترخيص الذي يهم مساحة بحرية بإنزكان بضواحي أكادير تُقدر بـ11,228 كيلومتر مربع.

وحسب ما أعلنت عنه الشركة المذكورة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن التوقعات الأولية تشير إلى وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في هذه المنطقة التي شرعت في التنقيب فيها، نظرا لتوجدها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا المعروف باكتشافات الغاز والبترول.

وأشارت الشركة أن هذه المنطقة غير معروفة وفرص استكشاف النفط فيها عالية جدا، للسبب المذكور والمرتبط بالخط النفطي والغازي الواقع بغرب إفريقيا، مضيفا بأن الشركة ستمتلك 75 بالمائة من الحصة الاستغلالية، بينما ستذهب 25 بالمائة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

;كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأن الشركة البريطانية “Europa Oil & Gas” تمتلك رخصة التنقيب إنزكان، قبالة سواحل مدينة أكادير، بشراكة مع المكتب.

وأوضح المكتب في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتاحة (الجيولوجيا، والنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، والآبار القديمة) مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها المحتملة من قبل الشركة بملياري برميل، مسجلا أن “الأمر يتعلق بموارد محتملة وليس باحتياطيات مؤكدة”.

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‫4 تعليقات

  1. هذاشيئ جميل لكن لماذا تاخذ ثلاثة ارباع الانتاج هذا ليس عدلا بل يبدو ان نسبة ٢٥٪ لن يصل منها للشعب اي شيئ حيث هذه النسبة لا يكفي توزيعها حتى على الاسرة العلوية ولذلك اذا كان من الممكن ان يتفاوض المغرب ليرفع النسبة قليلا حتى يتسنى للباقي توجيهه الى تنمية البلاد

  2. هذاشيئ جميل لكن لماذا تاخذ ثلاثة ارباع الانتاج هذا ليس عدلا بل يبدو ان نسبة ٢٥٪ لن يصل منها للشعب اي شيئ حيث هذه النسبة لا يكفي توزيعها حتى على الاسرة العلوية ولذلك اذا كان من الممكن ان يتفاوض المغرب ليرفع النسبة قليلا حتى يتسنى للباقي توجيهه الى تنمية البلاد

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