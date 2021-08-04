وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن يحل محل الموانئ الإسبانية

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الخارجية البرتغالي،خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسباني أن الخط البحري بين ميناء بورتيماو وميناء طنجة المتوسط لا يزال التنسيق بشأنه جاريا

وقال الاخير أن هذا الخط الجديد الذي سينطلق العمل به في أقرب وقت ممكن، لا يمكن أن يحل محل أي خط بحري آخر، في إشارة إلى الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا.

وتجاوزا للإحراج اكتفى وزير الخارجية البرتغالي بالاشارة الى ان الخط بين بورتيماو البرتغالية وميناء طنجة المتوسط، لن يحل محل الموانئ الإسبانية ولن يعوضها.

وأوضح الأخير ” لقد عملنا مع السلطات المغربية على المستوى الفني، ولكن مع العناية والحذر اللازم، حتى يتم تشغيل الخط بشكل آمن، سواء بالنسبة للنقل أو الأمن الصحي ارتباطا بوباء كورونا”.

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