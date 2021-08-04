الجزائر تتسلم من الإمارات مسؤولا نفطيا متهما في قضايا فساد

الجزائر تتسلم من الإمارات مسؤولا نفطيا متهما في قضايا فساد

2021-08-04 / 6:57 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

أعلنت الجزائر، الأربعاء أن الإمارات العربية المتحدة سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وتناقلت قنوات خاصة فيديو يصور وصول المسؤول النفي السابق، ولد قدور، إلى مطار الجزائر محاطا برجال الشرطة ومكبل اليدين.

وتتهم السلطات الجزائرية ولد قدور بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وفق موقع الإذاعة الجزائرية.

ويمثل ولد قدور، قريبا، أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق، بحسب الإذاعة.

وبُعيد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل من 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، أقيل ولد قدور من منصبه على رأس أكبر شركة بترولية في أفريقيا.

وفي فبراير الماضي، كشف رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز جراد، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد ولد قدور.

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