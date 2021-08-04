مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء الصالح للشرب

هبة بريس ـ و م ع

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع تقوية تزويد مدينة بوفكران التابعة لعمالة مكناس بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نبيضة الحاج قدور وسايس بصبيب 35 لترا في الثانية.

وأفاد بلاغ للمكتب أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 10,2 مليون درهما بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، يهم وضع 13.5 كلم من القنوات قطر 250 ملم، وكذا بناء خزان بسعة 200 م3 وتجهيز محطة للضخ.

ويأتي هذا المشروع لتقوية وتأمين تزويد مدينة بوفكران بالماء الصالح للشرب، كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

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