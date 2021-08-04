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ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من الانتخابات المقبلة

2021-08-04 / 6:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، إنها تشرفت بتمثيل دائرة الحي الحسني بمدينة البيضاء في البرلمان خلال الولاية الحالية.

وجاء ذلك في تعليقها على قرار الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” تزكية رضى الحكيم بناني في دائرتها الانتخابية الحي الحسني.

وقالت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك: “أتمنى كامل التوفيق للأخ رضى الحكيم بناني مرشح الحزب في دائرة الحي الحسني التي تشرفت بتمثيلها في البرلمان خلال الولاية الحالية”.

وأضافا:” الصديق رضى مناضل شهم وشاب خلوق خاض إلى جانبي وباقي الإخوة حملة انتخابية قوية يوم كنت وكيلة لائحة سنة 2016 بنفس الدائرة”.

وأعلنت النائبة البرلمانية عن تقديمها كل الدعم والسند لبناني، مشيرة إلى أن النتائج ستكون جيدة.

وقررت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” تزكية رضى الحكيم بناني، بدلا عن أمينة ماء العينين، التي غابت أيضا حتى عن لائحة الجهات على اعتبار أنها عضو في مجلس جهة سوس ماسة.

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