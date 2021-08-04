يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

هبة بريس

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، النسخة الجديدة والمحينة للمنصة الرقمية الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج “مغربكم”.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة أن إطلاق هذه النسخة المحينة من المنصة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة مواكبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال الحرص على تحسين مختلف الخدمات المقدمة لهم، وانطلاقا مما أقره تقرير النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، وكذلك في إطار أجرأة البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات الرامي إلى تعبئة عشرة آلاف خبير و كفاءة في أفق سنة 2030.

وأضاف المصدر نفسه أن النسخة الجديدة والمحينة للمنصة الرقمية “مغربكم” (https://maghribcom.gov.ma) ستمكن من تسهيل تعبئة هذه الكفاءات لتعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، مشيرا إلى أنها ستشكل فضاء للتواصل وتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال والشراكة ونقل الخبرات، وكذا إطارا محفزا لخلق شراكات ذات قيمة مضافة بين الفاعلين الاقتصاديين والجامعات ومعاهد البحث بالمغرب من جهة، والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من جهة أخرى، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وتمثل هذه المنصة، – يضيف البلاغ-، آلية للربط بين كفاءات مغاربة العالم ومختلف الشركاء الوطنيين من خلال خلق تفاعل سهل ومباشر بين هذه الأطراف، وكذا العمل على خلق شبكة تواصل اجتماعي ومهني تتميز بالدقة والجاذبية.

كما ترتكز الصيغة الجديدة والمحينة للمنصة على التفاعل المباشر والآني، معتمدة على آخر المستجدات المرتبطة بوسائط التواصل الاجتماعي والمهني، مما يتيح دينامية كبيرة بين كافة المتدخلين.

وسجل المصدر ذاته، أن البوابة ستوفر عدة وظائف هامة، أبرزها تمكين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من الولوج عبر فضاء عام يوفر معطيات وأخبار متعلقة بالأوراش التنموية، وفضاء خاص يمكن من الولوج إلى فرص الشراكة والتعاون مع الفاعلين الوطنيين وباقي الكفاءات، مبرزا أن هذه المنصة ستمكن، على الخصوص، من خلق تفاعل دائم وآني بين العرض والطلب، وكذا التشبيك عن طريق خلق شبكات للكفاءات جغرافية وموضوعاتية.

وأشار البلاغ إلى أن “إطلاق هذه الآلية الهامة يندرج في إطار تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ومساهمتها في أوراش التنمية بالمغرب، حيث أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها الذي قدمته بين يدي جلالة الملك، في 25 ماي 2021 بفاس، بضرورة إيلاء أهمية كبرى لتشجيع استثمارات مغاربة العالم عبر اعتماد سياسة شاملة ومندمجة ترتكز علـى آليات للمواكبة وربط الاتصال مـع حاملي المشاريع فـي المغـرب. وفضلا عن ذلك، ينبغـي القيام بمبادرات قوية ومنتظمة في مجال التواصل لشرح وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي والمسطري المعتمد وطنيا وتوفيـر المعلومـات الضروريـة حـول فـرص الاستثمار فـي المغـرب، حسـب الجهـات والقطاعـات”.

يذكر أن إطلاق هذه المنصة جاء بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من كل شهر غشت، والذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، تجسيدا للعناية السامية التي يحظى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وكذا من أجل مد جسور التواصل مع هذه الفئة من المواطنين المغاربة والبحث عن سبل مساهماتهم في مختلف أوراش التنمية التي تعرفها المملكة.

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