رشيد العلالي

رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق ليلا؟

2021-08-04 / 4:43 مساءً
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محمد منفلوطي - هبة بريس

الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو، هكذا اختار رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو، أن يخرج عن صمته عبر صفحته الرسمية بمقطع فيديو ردا على القرارات الأخيرة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

رشيد شو هذا، صب جم غضبه على القرار الأخير الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني والرامي إلى فرض حظر التنقل الليلي بين المدن من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع تقييد التنقل من وإلى ثلاث مدن كبرى، وهي الدار البيضاء ومراكش وآكادير بعد الارتفاع المسجل مؤخرا في الإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، واستثناء التنقل لأسباب مهنية، مع الزامية حمل جواز التلقيح خلال التنقل، ناهيك عن قرار توقيف الحفلات والأعراس والجنائز.

الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني ما فهمت والو، هكذا طالب صاحب برنامج رشيد شو، بشرح التناقض الحاصل بين منع التجمعات في الاعراس والحفلات والجنائز، والسماح بها في الحملات الانتخابية…

كما لم يكتف رشيد العلالي بهذا، بل طالب أيضا بتوضيح قرار منع التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و إلى الخامسة صباحا بالقول: “واش فيروس كورونا دلتا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق…الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو..”.

كما تابع رشيد العلالي قوله: كيف يعقل لحاملي جواز التلقيح دخول هذه المدن الثلاث، مع العلم أن الحكومة أكدت لنا في كل مرة بأن من الممكن أن يكون هؤلاء الملقحين حاملي الفيروس؟ واش ما يمكنش ينقلوه إلى مواطني تلك المدن؟ الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمتش…هكذا اختار رشيد شو الرد على القرار الأخير للحكومة الحالية بأسلوبه الخاص الذي يلزمه شخصيا دون غيره.

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‫25 تعليقات

  1. تاعت الله واش تتضنوه دكتور فالفلسفة وعلم النفس راه مسكين غير مهرج أو طلعت ليه الربحة. بالحق بصحتو أوراحتو الله إيزيدو من فضلو.

  2. رشيد العلالي داير فيها عايق والمغاربة كلهم عارفين كورونا كتخرج بالليل وبالنهار ولكن السدان بالليل لان جل المصالح كتكون واقفة الادارات بعض انواع التجارة والدولة ارتأت تضحي بالليل ولكن لو كان لقات راه تسد بالليل وبالنهار ولكن كتضحي بجزء من الليل اللي كتنقص فيه الحركية كيبقاو خدامين غير لقهاوي والبيران وقهاوي الشيشة والتجمعات الخاوية اللي يمكن كورونا تجمع كلشي اما بالنهار راه النص الكبير ديال المغاربة خدام وهاد الشي علاش الدولة اختارت الليل – بالنسبة للناس اللي خداو التلقيح على الاقل كاتكون الاصابة ديالهوم ماشي خطيرة بزاف وكتشجيع من الدولة للناس باش يسربيو يديرو التلقيح ديالهوم باش نرجعو للطبيعة ديالنا العادية ولهذا كنقول لرشيد العلالي سير دير شوية التوعية للناس بخطر كورونا عوض البحث فالخوا – التسركيل بالليل راه تجيبها غير فراسك وناسك وتحية للجميع وجهة نظر

  3. رفقا بأخينا رحمكم الله. هل تضنوه دكتور في الفلسفة وعلم الإجتماع. إنه ليس إلا مهرجا وسهل عليه الله طريق ولوج 2M.الله إزيدو من خيرو.(بالحق إعس على فمو شوية).

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