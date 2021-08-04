صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10.603 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 653.286 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.002 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.121.492 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.015، بينما تم التأكد من 7774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 582.692.

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