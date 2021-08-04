كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

2021-08-04 / 4:26 مساءً
13
هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10.603 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 653.286 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.002 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.121.492 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.015، بينما تم التأكد من 7774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 582.692.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

2021-08-04 / 9:02 مساءً
Photo of شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل بطاقة الصحافة

شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل…

2021-08-04 / 8:41 مساءً
Photo of قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

2021-08-04 / 8:20 مساءً
Photo of وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن يحل محل الموانئ الإسبانية

وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن…

2021-08-04 / 7:22 مساءً
Photo of مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء الصالح للشرب

مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء…

2021-08-04 / 6:45 مساءً
Photo of ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من الانتخابات المقبلة

ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من…

2021-08-04 / 6:18 مساءً
Photo of ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

2021-08-04 / 5:44 مساءً
Photo of يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

2021-08-04 / 5:17 مساءً
Photo of المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في…

2021-08-04 / 2:34 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً

‫13 تعليقات

  1. الذي يتحمل المسؤولية هي الدولة وكذلك المواطنين الدولة إذا أردت أن تحد من الوباء ويجب أن نكون منطقيين أن تكون حازمة وأن تستعمل قبضتها الحديدية هناك بعض المسؤولين عن المدن لا يكترثون ومقصرين وأنا أتحدث عن مدينة فاس التي وعلى ما أعتقد لا يوجد فيها مسؤولين وكأن المدينة تسير لوحدها أولا هناك حافلات النقل العمومي المهترؤة أصلا تتجول في المدينة مملوءة عن اخرها أصحاب الطاكسي الكبير لا زالوا يعملون بطاقة الاستعابية وكأن شيء لم يكن المقاهي ممتلئة الناس بدون كمامات المتاجر الكبرى مثل مرجان والمركب التجاري برج فاس يكاد ينفجر بالناس المساجد يجب أن تغلق والكثير الكثير أليس الدولة هي المسؤولة فاس لا يوجد فيها مسؤولون يجب وقف النزيف واقالت المتخادلين يجب على الدولة أن تكون صارمة وإلا فإننا سوف نذهب للمجهول

  10. جميعنا نتحمل المسؤولية يجب الرجوع الى الحظر مثل الأول حتى نسيطر على الوضع لأن في بعض المدن مقصرين في مهامهم المرجوا منهم اليقظة

  11. لا توجد أي مسؤولية لأننا نرى بعض المدن تسير لوحدها وعلى هواها نجد مثلا اكتضاض في المتاجر الكبرى الان يلمون المواطن فاي المسؤول عن هذا؟؟؟؟

  12. اه آه آه على المساجد يحاولون اغلاقها ونحن نطلب المغفرة والصلاة فيها عسى الله ان يسمح لنا ويرفع عنا هذآ الوباء وهم الأن يحاولون اغلاقها هل معقول؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق