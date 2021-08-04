صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10.603 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 653.286 حالة في المغرب.
وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.002 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.121.492 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.015، بينما تم التأكد من 7774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 582.692.
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13 تعليقات
الذي يتحمل المسؤولية هي الدولة وكذلك المواطنين الدولة إذا أردت أن تحد من الوباء ويجب أن نكون منطقيين أن تكون حازمة وأن تستعمل قبضتها الحديدية هناك بعض المسؤولين عن المدن لا يكترثون ومقصرين وأنا أتحدث عن مدينة فاس التي وعلى ما أعتقد لا يوجد فيها مسؤولين وكأن المدينة تسير لوحدها أولا هناك حافلات النقل العمومي المهترؤة أصلا تتجول في المدينة مملوءة عن اخرها أصحاب الطاكسي الكبير لا زالوا يعملون بطاقة الاستعابية وكأن شيء لم يكن المقاهي ممتلئة الناس بدون كمامات المتاجر الكبرى مثل مرجان والمركب التجاري برج فاس يكاد ينفجر بالناس المساجد يجب أن تغلق والكثير الكثير أليس الدولة هي المسؤولة فاس لا يوجد فيها مسؤولون يجب وقف النزيف واقالت المتخادلين يجب على الدولة أن تكون صارمة وإلا فإننا سوف نذهب للمجهول
يآرب السلامة اللهم ارفع عنا هذآ الوباء
اكثروا من الاستغفار والدعاء والصلاة نطلبوا السلامة والحد من هذآ الوباء الفناك
هذآ الوضع أصبح لا يطمئن اكيد سيكون الحظر اشدمن الاول
الوضع الراهن لايبشر بالخير لابد من شبابنا اللجوء الى مراكيز التلقيح للحد من هذا الفيروس
ارقام ساروخية كل يوم ولكن اليوم ارتفاع بكثير المرجوا منكم الحيطة والحذر لانها الآن اصبحت كارثة لايحمد عقباها
ناقوس الخطر بدأ يدق باب المغرب احترسوا فالوباء لا يرحم
ارقام جد مرتفعة وساروخية ارجوكم لا تستزؤا بالوباء والمؤسف الشديد ارتفاعها كذالك في الوفيات
يجب على المواطنين والمواطنات التعاون مع السلطة التغلب على هذآ الوباء وترجع المياه إلى مجراها
جميعنا نتحمل المسؤولية يجب الرجوع الى الحظر مثل الأول حتى نسيطر على الوضع لأن في بعض المدن مقصرين في مهامهم المرجوا منهم اليقظة
لا توجد أي مسؤولية لأننا نرى بعض المدن تسير لوحدها وعلى هواها نجد مثلا اكتضاض في المتاجر الكبرى الان يلمون المواطن فاي المسؤول عن هذا؟؟؟؟
اه آه آه على المساجد يحاولون اغلاقها ونحن نطلب المغفرة والصلاة فيها عسى الله ان يسمح لنا ويرفع عنا هذآ الوباء وهم الأن يحاولون اغلاقها هل معقول؟؟؟
يجب على الحكومة أن تكون صارمة وألا فإننا ستكون النتيجة في النهاية لا يحمد عقباه