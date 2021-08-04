بوطازوت تنفي معرفتها بفاتي جمالي.. و الأخيرة تعلق

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب التصريحات الأخيرة للفنانة دنيا بوطازوت و التي نفت من خلالها معرفتها بمليحة العرب فاتي جمالي وشروق الشلواطي، مؤكدة بأنها حديثة بالأنستغرام وتجهل مشاهيره.

اختارت فاتي جمالي خاصية الستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، من أجل الرد على بوطازوت حيث كتبت:”غريبة الناس فاش تيتلاقاوك تيجيو حتى لعندك و يجاملوك مثل برافو عليك و واصلي راكي غاديا فالطريق الجيد”.

وأضافت :” لا ماشي غير بوحدها هي وراجلها وفاش تتشعل الكاميرا ماكيبقاو لا يعرفوك ولا يعرفو سميتك أشنو زعما هدا تقليل ولا تمثيل ولا عياقة”.

و اختتمت قائلة : ” للأسف كتجي من شي حد لي كبير فعينينا، معرفتك ليا ماغدي تزيدني ماغدي تنقصني مي كلامك وي”.

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