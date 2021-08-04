ماكرون: لن أستسلم لعنف المحتجين ولا تراجع عن “الشهادة الصحية”

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يتنازل عن قراره بشأن “الشهادة الصحية” أمام احتجاجات على هذا الإجراء، تشهدها البلاد على مدار الأسابيع الأخيرة.

ونشرت مجلة “باري ماتش” اليوم الأربعاء مقاطع من مقابلة أجرتها مع ماكرون قال الرئيس الفرنسي فيها: “لن أرضخ لعنفهم الراديكالي.. أعتقد أن وجود الديمقراطيات عينه على المحك. إن موقفهم هو تهديد للديمقراطية”.

وتابع: “أظن أنهم ينشرون الفوضى باستمرار في سعيهم لوضع وجود النظام الديمقراطي موضع الشك، لكنني لن أستسلم”، مضيفا أن “بضع عشرات الآلاف من المواطنين فقدوا إحساسهم بالواقع وهم يدعون أننا نعيش في طل دكتاتورية”.

وتشهد باريس وغيرها من المدن الفرنسية منذ عدة أسابيع احتجاجات على “الشهادة الصحية” التي أعلن ماكرون في 12 يوليو الماضي عن توسيع تطبيقها في البلاد ضمن جهود مواجهة “الموجة الرابعة” من وباء فيروس كورونا، وفقا للسلطات.

ومن شأن “الشهاد الصحية” أن توثق خضوع حاملها للتطعيم ضد كورونا أو سلبية نتائج فحصه للكشف عن الفيروس، لدى دخوله مطاعم وبارات ومراكز تجارية وطائرات وقطارات وغيرها من المرافق.

واعتبارا من 21 يوليو أصبح تقديم “الشهادة الصحية” إلزاميا لدى زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما والمهرجانات والحدائق العامة ومدن الترفيه.

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