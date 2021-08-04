يهم الطلبة.. فتح باب الترشيح للاستفادة من السكن الجامعي

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب الترشيح لتقديم طلبات الاستفادة من السكن الجامعي برسم الموسم الجامعي المقبل 2021/2020.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، عموم الطالبات والطلبة الجدد الذين سيتابعون دراستهم بالسلك الأول بإحدى مؤسسات التعليم العالي برسم الموسم الجامعي 2021/2020، أو الطلبة القدامى الحاصلين على بكالوريا 2019/2020، الذين لم يسبق لهم الاستفادة من السكن بالأحياء الجامعية، إلى إيداع طلباتهم خلال الفترة الممتدة من 23 غشت 2021 إلى غاية 10 شتنبر 2021، عبر المنصة الإلكترونية logement.onous.ma.

وأضافت الوزارة، أن قرار فتح الأحياء الجاميعة سيتخذ بناء على تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وتماشيا مع القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة.

وأشار المصدر ذاته، أنه سيتم الإعلان في حينه، على مستوى الأحياء الجامعية، عن أسماء الطلبة الذين تم إنتقاؤهم في مرحلة التسجيل الإلكتروني، وسيكون على هؤلاء الطلبة الإدلاء بالوثائق لضرورية لإتمام عملية التسحيل، والتي يجب أن تكون معطياتها متطابقة مع ما تم الادلاء به بمنصة التسجيل الإلكتروني.

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