الصورة من الارشيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

2021-08-04 / 2:34 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخل رسميا منذ عشية أمس قرار حظر التنقل الليلي بداية من الساعة التاسعة مساءا و حتى حدود الخامسة صباحا بمختلف ربوع المملكة و ذلك في ظل الأرقام المقلقة المتعلقة بالوضعية الوبائية ببلادنا.

قرار تقييد التنقل الليلي و إن كان صعبا تقبله من طرف فئة كبيرة من المغاربة غير أنه في صالح الصحة و السلامة العامة وفق ما أكدته اللجنة العلمية المختصة المكلفة بمراقبة و تتبع الحالة الوبائية و اقتراح الإجراءات المناسبة.

و تعتبر المدن الساحلية المتضرر الأكبر من قرار تقييد و حظر التنقل الليلي باعتبار غالبية الأنشطة الصيفية و الرواج الاقتصادي ينتعش خلال الفترة المسائية و الليلية خاصة بالمقاهي و المطاعم و المتنزهات.

كما أن المناطق التي تتواجد جنوب و شرق المملكة و التي تعرف بالنهار ارتفاعا مفرطا في درجات الحرارة، كانت في العادة تشهد حركية كبيرة بالفترات المسائية و الليلية، غير أن تقييد التنقل الليلي سيضاعف محنة قاطنيها خلال فصل الصيف.

و كانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات و القرارات المشددة في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل مهول وسط صفوف المغاربة من خلال تسجيل أرقام إصابات يومية كبيرة و كذا تضاعف عدد الوفيات و الحالات الحرجة بشكل دق ناقوس الخطر و هو ما دفع لرفع منسوب اليقظة عبر هاته الإجراءات الصارمة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

2021-08-04 / 9:02 مساءً
Photo of شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل بطاقة الصحافة

شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل…

2021-08-04 / 8:41 مساءً
Photo of قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

2021-08-04 / 8:20 مساءً
Photo of وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن يحل محل الموانئ الإسبانية

وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن…

2021-08-04 / 7:22 مساءً
Photo of مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء الصالح للشرب

مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء…

2021-08-04 / 6:45 مساءً
Photo of ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من الانتخابات المقبلة

ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من…

2021-08-04 / 6:18 مساءً
Photo of ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

2021-08-04 / 5:44 مساءً
Photo of يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

2021-08-04 / 5:17 مساءً
Photo of صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24…

2021-08-04 / 4:26 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق