المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخل رسميا منذ عشية أمس قرار حظر التنقل الليلي بداية من الساعة التاسعة مساءا و حتى حدود الخامسة صباحا بمختلف ربوع المملكة و ذلك في ظل الأرقام المقلقة المتعلقة بالوضعية الوبائية ببلادنا.

قرار تقييد التنقل الليلي و إن كان صعبا تقبله من طرف فئة كبيرة من المغاربة غير أنه في صالح الصحة و السلامة العامة وفق ما أكدته اللجنة العلمية المختصة المكلفة بمراقبة و تتبع الحالة الوبائية و اقتراح الإجراءات المناسبة.

و تعتبر المدن الساحلية المتضرر الأكبر من قرار تقييد و حظر التنقل الليلي باعتبار غالبية الأنشطة الصيفية و الرواج الاقتصادي ينتعش خلال الفترة المسائية و الليلية خاصة بالمقاهي و المطاعم و المتنزهات.

كما أن المناطق التي تتواجد جنوب و شرق المملكة و التي تعرف بالنهار ارتفاعا مفرطا في درجات الحرارة، كانت في العادة تشهد حركية كبيرة بالفترات المسائية و الليلية، غير أن تقييد التنقل الليلي سيضاعف محنة قاطنيها خلال فصل الصيف.

و كانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات و القرارات المشددة في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل مهول وسط صفوف المغاربة من خلال تسجيل أرقام إصابات يومية كبيرة و كذا تضاعف عدد الوفيات و الحالات الحرجة بشكل دق ناقوس الخطر و هو ما دفع لرفع منسوب اليقظة عبر هاته الإجراءات الصارمة.

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