سليمان الريسوني

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

كشفت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، عن قرار الأخير بإيقاف إضرابه عن الطعام.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ‘الريسوني استجاب إلى المناشدات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والشخصيات العمومية والمثققفين والصحافيين، وكذا أفراد عائلته، خصوصا بعد التفاعل الإيجابي المبدئي الذي أبدته الجهات المختصة مع طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والمواكبة الطبية به”.

وأضافت الهيئة أنها “تنتظر نقل الريسوني إلى المستشفى قصد تلقي العلاج والمواكبة والرعاية الطبية اللازمة في مثل هاته الحالات حتى يستعيد عافيته ويتمكن من مواصلة الدفاع عن براءته وحقوقه”

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

2021-08-04 / 9:02 مساءً
Photo of شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل بطاقة الصحافة

شُرطي يتحدى منشور لفتيت ويطالب صحفي برخصة التنقل بدل…

2021-08-04 / 8:41 مساءً
Photo of قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

قريبا.. نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد

2021-08-04 / 8:20 مساءً
Photo of وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن يحل محل الموانئ الإسبانية

وزير خارجية البرتغال : الخط البحري مع المغرب لن…

2021-08-04 / 7:22 مساءً
Photo of مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء الصالح للشرب

مكناس: الشروع في استغلال مشروع تقوية تزويد بوفكران بالماء…

2021-08-04 / 6:45 مساءً
Photo of ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من الانتخابات المقبلة

ماء العينين تعلق على استبعادها من طرف “البيجيدي” من…

2021-08-04 / 6:18 مساءً
Photo of ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

ترقية القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات إلى كولونيل ماجور

2021-08-04 / 5:44 مساءً
Photo of يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

يهم مغاربة العالم.. إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم”

2021-08-04 / 5:17 مساءً
Photo of صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24…

2021-08-04 / 4:26 مساءً
Photo of المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في…

2021-08-04 / 2:34 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق