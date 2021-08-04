العثماني للمغاربة: “إيلا تلقحتو غنرجعو لحياتنا الطبيعية و مايبقاوش هاد الإجراءات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه سعد الدين العثماني رسالة لكافة المواطنين يدعوهم من خلالها لمواصلة الإقبال بشكل مكثف على مختلف مراكز التلقيح المتواجدة بربوع المملكة لتلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

و حث العثماني المغاربة في تصريح إعلامي على التلقيح، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في تحقيق مناعة جماعية و بالتالي العودة للحياة الطبيعية التي كنا عليها قبل الجائحة.

و قال العثماني في ذات التصريح: “هاد الإجراءات ديال حظر التنقل و تقييد الأنشطة الاقتصادية راه قرارات صعبة نتخذها، و حتى واحد ما باغيها لكنها ضرورية لوقف تفشي الفيروس، الحل دبا هو التلقيح، ايلا تلقحنا كاملين راه غادين نرجعو لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت”.

و شدد المتحدث نفسه على ضرورة الالتزام و التقيد بقواعد الحماية و إجراءات الوقاية من تباعد و تعقيم و نظافة، و الحرص ما أمكن على تفادي التجمعات و الأماكن المزدحمة و المغلقة، مع ضرورة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة.

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