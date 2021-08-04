أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا
الصورة من الارشيف

أولمبياد طوكيو.. أول حالة تفش لكورونا “ضمن فريق”

2021-08-04 / 11:43 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

وضع جميع أعضاء فريق السباحة الإيقاعية اليوناني البالغ عددهم 12 في العزل، بعد أن ثبتت إصابة خمس من الفتيات بفيروس كورونا، في أول حالة تفش جماعية في أولمبياد طوكيو.

وانسحب الفريق اليوناني من المنافسات المتبقية، ووافقت اللاعبات السبع الأخريات اللواتي أتت نتائج فحوصاتهن سلبية حتى الآن، أن ينتقلن إلى مكان مخصص للـ”مخالطين”، وفق ما قاله المتحدث باسم اللجنة المنظمة، ماسا تاكايا.

وأضاف تاكايا “نصلي من أجل شفائهن العاجل”، مشيرا إلى أنه لم تحتاج أي منهن لدخول المستشفى، مضيفا أنها أول حالة “تفش في مجموعة” في الألعاب.

وحتى الآن، أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو عن 322 إصابة بكورونا سجلت بين “أصحاب المصلحة” بما في ذلك الرياضيون والمسؤولون والإعلاميون، معظمهم بين المقيمين اليابانيين الذين يعملون كموظفين أو في أعمال البناء.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب كورونا، تقام الألعاب بموجب قواعد صارمة لمكافحة الفيروس، في وقت تخضع فيه طوكيو لحالة طوارئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تزامنا وإحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. بايدن يقدم 100 مليون دولار للبنان

تزامنا وإحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. بايدن يقدم 100…

2021-08-04 / 2:11 مساءً
Photo of وزير الخارجية السعودي: واثق من عدم تكرار ما حدث مع خاشقجي

وزير الخارجية السعودي: واثق من عدم تكرار ما حدث…

2021-08-04 / 10:48 صباحًا
Photo of كوريا الجنوبية تسجل أول حالتي إصابة بمتحور “دلتا بلس”

كوريا الجنوبية تسجل أول حالتي إصابة بمتحور “دلتا بلس”

2021-08-04 / 9:28 صباحًا
Photo of 7 دول عربية تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

7 دول عربية تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب…

2021-08-03 / 9:22 مساءً
Photo of إسرائيل تفرض الحجر الصحي على الوافدين من 18 دولة

إسرائيل تفرض الحجر الصحي على الوافدين من 18 دولة

2021-08-03 / 9:12 مساءً
Photo of نيويورك تحظر غير الملقحين ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه

نيويورك تحظر غير الملقحين ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه

2021-08-03 / 8:26 مساءً
Photo of شنقريحة : المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر ليست من نسج الخيال

شنقريحة : المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر ليست…

2021-08-03 / 8:05 مساءً
Photo of اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا

اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا

2021-08-03 / 7:45 مساءً
Photo of إغلاق مبنى البنتاغون الأميركي بسبب “حادث إطلاق نار”

إغلاق مبنى البنتاغون الأميركي بسبب “حادث إطلاق نار”

2021-08-03 / 6:04 مساءً
Photo of ليبيا.. إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

ليبيا.. إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

2021-08-03 / 1:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق