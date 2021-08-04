البيضاء.. مجرم يفصل رأس والدته عن جسدها ويتجول به وسط شوارع أناسي

هبة بريس - الدار البيضاء

استفاق سكان حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، صبيحة يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل والدته وفصل رأسها.

المجرم لم يكتفي عند هذا الحد بل أقدم على حمل رأس الجثة والتجول به وسط أزقة حي أناسي الشعبي، في منظر مروع .

هذا ولك يعرف لحدود الساعة الأسباب التي دفعت بالمحرم لارتكاب هذه الجريمة الغريبة جداً والمروعة.

وتم فتح تحقيق دقيق في الموضوع من طرف المصالح الأمينة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ملابسات وأسباب هاته الجريمة الخطيرة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 3 0