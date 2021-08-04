البيضاء.. مجرم يفصل رأس والدته عن جسدها ويتجول به وسط شوارع أناسي
هبة بريس - الدار البيضاء
استفاق سكان حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، صبيحة يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل والدته وفصل رأسها.
المجرم لم يكتفي عند هذا الحد بل أقدم على حمل رأس الجثة والتجول به وسط أزقة حي أناسي الشعبي، في منظر مروع .
هذا ولك يعرف لحدود الساعة الأسباب التي دفعت بالمحرم لارتكاب هذه الجريمة الغريبة جداً والمروعة.
وتم فتح تحقيق دقيق في الموضوع من طرف المصالح الأمينة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ملابسات وأسباب هاته الجريمة الخطيرة.
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المجموع 3 آراء
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15 تعليقات
وجب إعدام امثاله، والله لو طبقنا حدود الله على كل مذنب فقيرا كان او غنيا، من علية القوم كان أو ما دون ذلك، ماكان الحال كما هو حالنا الان
(النفس بالنفس)
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيه
مثل هذه الجرائم يطبق عليها القصاص
المخدرات والهولسة بكل انواعها هي السبب الاول لمركب مثل هذه الجرائم
ربما البطالة السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم البشعة لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
التربية والتفكك الاسريمن مسببات هذه الجرائم البشعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله يكفينا شرك هؤلاء الأشخاص المجرمون
يجب على القضاء ان يأخذ هذآ المجرم أقصى العقوبات حتى يكون عبرة للآخرين
الإعدام للمجرم حتى يكون عبرة لمن سولت إليه نفسه .
نتمنى ان يعم الامن والأمان في جميع أنحاء المملكة حتى لا تكرر مثل هذه الجرائم البشعة
وجب اعدامه مثل ما فعل ذلك لامه والله لو طبقنا كلام الله على كل مذنب كيفما كانت وضعيته الإجتماعية ماكان الحال كما هو حالنا الان
نتمنى ان يعم الامن والأمان في جميع أنحاء المملكة حتى لا تكرر مثل هذه الجرائم البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيه
لقد خلف الرعب هذآ المجرم وسط حي اناس شعبي والتجول براسي أمه إنه منظر مرعب جدا ومخيف الله يأخذ فيه الحق انه بحث عن دخوله الى جهنم
لقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على على الأم قال(الأم ثم الأم ثم الأم)