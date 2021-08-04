مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

البيضاء.. مجرم يفصل رأس والدته عن جسدها ويتجول به وسط شوارع أناسي

2021-08-04 / 11:04 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

استفاق سكان حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، صبيحة يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل والدته وفصل رأسها.

المجرم لم يكتفي عند هذا الحد بل أقدم على حمل رأس الجثة والتجول به وسط أزقة حي أناسي الشعبي، في منظر مروع .

هذا ولك يعرف لحدود الساعة الأسباب التي دفعت بالمحرم لارتكاب هذه الجريمة الغريبة جداً والمروعة.

وتم فتح تحقيق دقيق في الموضوع من طرف المصالح الأمينة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ملابسات وأسباب هاته الجريمة الخطيرة.

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‫15 تعليقات

  1. وجب إعدام امثاله، والله لو طبقنا حدود الله على كل مذنب فقيرا كان او غنيا، من علية القوم كان أو ما دون ذلك، ماكان الحال كما هو حالنا الان

  12. وجب اعدامه مثل ما فعل ذلك لامه والله لو طبقنا كلام الله على كل مذنب كيفما كانت وضعيته الإجتماعية ماكان الحال كما هو حالنا الان

  13. نتمنى ان يعم الامن والأمان في جميع أنحاء المملكة حتى لا تكرر مثل هذه الجرائم البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيه

  14. لقد خلف الرعب هذآ المجرم وسط حي اناس شعبي والتجول براسي أمه إنه منظر مرعب جدا ومخيف الله يأخذ فيه الحق انه بحث عن دخوله الى جهنم

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