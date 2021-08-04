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ضمنهم سيدة.. أمن العيون يوقف 3 أشخاص “حطموا” سيارات بالشارع

2021-08-04 / 10:05 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون قد توصلت بإشعار حول تورط أشخاص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي الوحدة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من إعادة فرض النظام العام وتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العيون، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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