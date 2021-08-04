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كوريا الجنوبية تسجل أول حالتي إصابة بمتحور “دلتا بلس”

2021-08-04 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل كوريا الجنوبية لأول حالتي إصابة بمتحور “دلتا بلس” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل الحالة الأولى في كوريا الجنوبية لرجل في الأربعينيات ليس لديه أي سجلات سفر حديثة، مشيرة إلى أن الحالة الثانية تم تسجيلها لمسافر من الخارج.

وذكرت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية أن متحور “دلتا بلس” هو سلالة فرعية لمتحور “دلتا” الذي ظهر لأول مرة في الهند.

من جانبها، قالت السلطات الصحية إن العديد من اللقاحات الرئيسية تعمل ضد متحور “دلتا” شديد العدوى والذي أصبح بالفعل منتشرا في العديد من الدول.

ويقول بعض العلماء إن متحور “دلتا بلس” قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين الأشخاص .. وما زالت الدراسات جارية في الهند وعلى الصعيد العالمي لاختبار فعالية اللقاحات ضد هذا المتحور.

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