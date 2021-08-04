قضية “بيغاسوس”.. المغرب يقاضي صحيفة ألمانية
تقدم المغرب، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، بشأن “ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية”.
وبحسب الطلب، توضح سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها، أن “شركة (زود دويتشه تسايتونغ) زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى (بيغاسوس) واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس (بيغاسوس).
واتخذ المغرب هذا الإجراء في ألمانيا بعدما رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، و(فوربيدن ستوريز)، و (لو موند)، و (ميديا بارت)، و (فرانس راديو) بتهمة التشهير.
3 تعليقات
نعم هذا ما يتعين على المغرب القيام به في حق هذه المنظمات وابواق الدعاية الكاذبة والمضللة للشعوب في كشف الحقيقة بان المغرب بريء من هذه الاشاعات المغلوطة التي اراد بها اعداؤه المساس بسمعته الطيبة والضرب في بمصداقيته المثلى والواسعة التي يتمتع بها المغرب بين دول العالم
لا يهمنا لا كلامهم ولا معرفتهم لبرائتنا، فنحن نعلم جيدا لماذا ادخلو المغرب في هذه القضية وفي هذا التوقيت بالضبط، ثم إن التجسس شيء عادي جدا بين جميع الدول وإلا لما الإستخبارات موجودة اصلا، ولما يوجد برامج مثل بيجاسوس على الأرض.
المغرب قوي في وحدته وفي شعبه ولن يتزعزع عرشه ولا وحدته.
مجرد تساؤل.
متى عادت السفيرة إلى برلين!!!؟؟؟
كنت أظن أن المغرب استدعى سفيرته لدى برلين للتشاور يوم 6/05/2021 وذلك على خلفية المواقف الألمانية العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.
وتم قطع جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط.
ربما كما فعل بلينكن مع بوريطة عندما أسر له تمسك بايدن بتغريدة ترامب، فكذلك أسرت ألمانيا اعتذارها للمغرب فأعاد سفيرته إلى برلين ليلا لترفع دعواها ضد الجريدة الألمانية.