اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

هبة بريس

عقدت رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط الدورة الـ29 لجمعيتها العامة، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التناظر المرئي، بحضور مدراء عامين ومسؤولي 19 وكالة أنباء متوسطية، منها وكالة المغرب العربي للأنباء، التي مثلها مدير التواصل والتعاون، السيد رشيد التيجاني.

وتميز هذا الاجتماع السنوي، الذي عُقد عبر الأنترنت في ظل الظرفية الصحية العالمية الراهنة، بعرض والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، وكذا التقرير المتعلق بسير عمل الموقع الإلكتروني للرابطة، وكذا النشرة الإخبارية (Mednews).

كما صادق الأعضاء على قرارات مجلس إدارة الرابطة، المتعلقة بتجديد الولاية الرئاسية الحالية لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط (السيد فخر الدين بلدي، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية)، وتمديد ولاية نواب الرئيس والأمين العام لمدة سنة واحدة.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، السيد جورج بينينتاكس، عن شكره للأعضاء على مشاركتهم وانخراطهم، مذكرا بالظرفية الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، والتي كان لها تأثير كبير على اشتغال وسير عمل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بصفة عامة.

وأشار أيضا إلى أن الجمعية العامة الـ29 للرابطة ستستضيفها وكالة الأنباء الكرواتية في أكتوبر 2021، غير أنه نظرا لتفشي فيروس (كوفيد-19)، وافق المجلس على عقدها عبر الإنترنت.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكرواتية، السيدة برانكا- غابرييلا فويفوديتش، أن وكالة أنباء بلادها (HINA) على لاستضافة الدورة الـ30 للجمعية العامة في دوبروفنيك سنة 2022، إذا سمحت ظروف الجائحة بذلك.

إثر ذلك، تمت دعوة المشاركين لتقاسم مستجدات وكالاتهم والتطور الإعلامي في بلدانهم.

من جهته، أبلغ السيد التيجاني المشاركين أنه تم اختيار وكالة المغرب العربي للأنباء لاستضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السابع‭ ‬لوكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬سنة 2022 بمراكش. ودعا الأعضاء للمشاركة في هذه التظاهرة الكبيرة، والأولى من نوعها في القارة الإفريقية، والتي ستشكل مناسبة لعرض ومناقشة أوضاع وكالات الأنباء وتطورها.

وتم تأسيس رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط سنة 1991، وتتمثل أهدافها في تعزيز تبادل المعلومات والحوار والتطور والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية.

وتضم الرابطة 19 وكالة أنباء بالإضافة إلى أعضاء مراقبين، من بينهم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (FAAPA).

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