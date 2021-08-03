وهبي : حان الوقت لأن يلعب أبناء الهامش أدوارًا حقيقية

هبة بريس ـ الرباط

عقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي لقاءا تواصليا بإقليم ورزازات بحضور مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم وعدد من قيادات الحزب وطنيا وجهويا.

وطالب وهبي الحكومة بالتدخل العاجل لحل مشكل ندرة المياه قبل انفجار الوضع، معتبرا أن مشاريع الإقليم محدودة وتوجد مناطق معزولة بالكامل بالاقليم، مؤكدا أنه من العار أن لا يتم إصلاح المسالك الطرقية لفك العزلة عن ورزازات، متسائلا عن استمرار التهميش الذي تعاني منه جهة درعة تافيلالت في ظل غياب الطريق السيار ونفق يفك العزلة عن المنطقة.

وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حل هذه المشاكل يكمن في مشاركة قوية سياسيا و مؤسساتيا حتى تستفيد هذه المناطق من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى أكد وهبي أنه حان الوقت لفتح الطريق أمام ورزازات حتى تستفيد من مشاريع بالجملة في مجالات عديدة مثل السياحة والتي تعتبر محور الاقتصاد بورزازات بالنظر لارتباطها بالصناعة التقليدية والفندقة والصناعة السنمائية.

ودعا وهبي إلى ضرورة اختيار الأشخاص المناسبين لتغيير الأوضاع الحالية معتبرا أن البام جاهز لخوض الانتخابات المقبلة ويقوم بجولات تواصلية بالمغرب العميق لإنهاض عزم المواطنات والمواطنين لتغيير أوضاعهم في أفق الانتخابات المقبلة وأبناء الهامش من حقهم لعب أدوار حقيقية في تنمية المغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0