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ابنة مارتيل تنافس على الذهب بأولمبياد طوكيو

2021-08-03 / 9:57 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تسعى البطلة المغربية ابنة عمالة المضيق الفنيدق ابتسام صديني بعد غد الخميس، الى اهداء المغرب ميدالية ذهبية ثانية خلال مشاركتها في رياضة الكراطي، في وزن أقل من 61 كيلوكَرام، في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020.

وتعتبر البطلة ابتسام صديني اوفر حظا للفوز بالذهب خصوصا بعد تألقها في عدة محافل دولية .

وتجدر الإشارة أن ابتسام صديني حققت حلم بلوغ الأولمبياد بعد احتلالها المركز الأول في صنف وزن أقل من 61 كلغ، وانتزاعها الميدالية الذهبية في دوري باريس المفتوح الذي شارك فيه 494 رياضيا يمثلون 98 بلدا.

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