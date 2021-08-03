20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

هبة بريس ـ الرباط

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1786 آخرون بجروح، إصابات 66 منهم بليغة، في 1278 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 يوليوز الماضي إلى 01 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و564 مخالفة، وإنجاز 5079 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و485 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و979 ألف و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3876 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5079 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 265 مركبة.

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