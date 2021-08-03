7 دول عربية تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
هبة بريس ـ متابعة
وقعت سبع دول عربية أفريقية رسمياً، أمس الاثنين، على اعتراض على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه منح الاحتلال الإسرائيلي صفة “مراقب” في الاتحاد، وقبوله أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي.
ووجهت سفارات سبع دول عربية رسالة الاعتراض إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي: موريتانيا، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، جزر القمر وجيبوتي.
وعبرت الدول السبع عن “رفضها الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية في 22 يوليو بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.
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7 تعليقات
ما موقف المغرب؟ على الحكومة أن توضح للمغاربة عدم ورود اسم المغرب ضمن المعترضين، وهل صحيح انه رفض توقيع الملتمس؟
أفريقيا في حاجة ماسة للتكنولوجيا الإسرائيلية في جميع القطاعات خصوصا الفلاحة واستغرب مصر لها علاقة دبلوماسية مع إسرائيل اما الدول الأخرى الستة فهي تعيش فقرا ومشاكل اخرى
لا أعتقد أن عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي سيكون لها تأثير سلبي على القضية الفلسطينية ، لكن العكس هو الصحيح: سيكون لانضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي نتائج إيجابية للغاية على القضية الفلسطينية وأفريقيا ككل! آمل أن تعيد تلك الدول السبع النظر في موقفها وتقبل عضوية إسرائيل ، وبهذه الطريقة ستصبح القارة الأفريقية واحدة من أكبر القارات اقتصاديًا وتكنولوجيًا وتحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وما الى ذلك
أتساءل ما الذي منع المغرب من الاعتراض أيضا. فعلاقة مصر باسرائل أكبر بكتير من المغرب ومع ذلك برزت في اللائحة.
عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي سيكون له نتائج جد إيجابية على دول الإتحاد المتخلفة للإستفادة من التكنولوجيا والتقدم الإسرائيلي.
خصوصا المغرب سيكون من أكبر المستفيدين في مجال لأعمال والإستثمارات زيادة على وضع حد المناورات أعداء وحدتنا الترابية
يقول الله تعالى :(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا)
إسرائيل سبب كل مشاكل العرب والمسلمين
ما دام أن الله وضح كيدهم ومكرهم في كتابه الكريم فلماذا لم نوضح ذلك علنا
الأتحاد الأفريقي
اعتقد ان عضوية اسرائيل في الأتحاد الأفريقي لا يؤثر سلبا على القضية الفليسطينية بل العكس صحيح انضمام اسرائيل للأتحاد الأفريقي ستكون لها انعكاسات جد إجابية على القضية الفلسطينية وافريقا ككل! اتمنى من تلك الدول السبعة ان تراجع موقفها وتقبل بعضوية اسرائيل وبهذا ستصبح القارة الأفريقية من أعضم القارات اقتصاديا وتكنولوجيا وستحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وما الى ذلك، فاعلمو ان الجزائرستعمل كل ما في وسعها لحشد الدعم اللازم لرفض عضوية اسرائيل بسبب الصحراء المغربية وليس بسبب فلسطين! تعلمون ان اسرائيل تعترف بمغربية الصحراء وتساند المغرب!