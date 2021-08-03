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7 دول عربية تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

2021-08-03 / 9:22 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

وقعت سبع دول عربية أفريقية رسمياً، أمس الاثنين، على اعتراض على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه منح الاحتلال الإسرائيلي صفة “مراقب” في الاتحاد، وقبوله أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي.

ووجهت سفارات سبع دول عربية رسالة الاعتراض إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي: موريتانيا، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، جزر القمر وجيبوتي.

وعبرت الدول السبع عن “رفضها الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية في 22 يوليو بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.

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