الصورة تعبيرية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

2021-08-03 / 8:48 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

مفهوم الكولسة الذي بات متداولا بحدة بين الفينة والأخرى وخاصة مع التسخينات في زمن الاستعدادات للانتخابات، كان سببا مباشرا في تغيير وجهات بعض الوجوه الحزبية نحو أحزاب أخرى بحثا عن التزكيات ورغية في الحصول على مكاسب سياسية.

مفهوم الكولسة اليوم كان من نصيب المناضلة الحزبية ايمان صبير التي اختارت مخرج الاستقالة من حزب العدالة والتنمية سبيلا لها بعد أن عزت الأمر إلى ما وصفته بتكريس الكولسة داخل الحزب.

الرئيسة السابقة لجماعة بالمحمدية، وجهت موضوع استقالتها إلى الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، احتجاجا منها على ما آلت إليه الاوضاع التنظيمية داخل الحزب وتكريس لمبدأ الكولسة على حد وصفها.

وأضافت المستقيلة أنه وتأسيسا على ماسبق ذكره، ووعيا منها بثقل وجسامة المسؤولية، ورفضا لكل اشكال التضيق والتمييز، فقد قررت رفض المشاركة في هذه الاختلالات التي تكرس العزوف السياسي للشباب على حد تعبيرها.

موضوع الاستقالة هذا، تفاعل معه الكاتب والمحلل السياسي عمر الشرقاوي في تدوينة على حسابه الفابسيوكي بالقول: ” الرئيسة السابقة لجماعة المحمدية ايمان صابير، تستقيل من حزب العدالة والتنمية بعد اتهامه بالكولسة في اختيار مرشح الحزب”.

وأضاف الشرقاوي قائلا وبالحرف : “لازلتم لم تفهموا أن البيجيدي هو الحزب الوحيد الذي يمارس الكولسة والصراع على المناصب بصيغة حلال، حزب كل مناضليه يهرولون نحو المناصب والمنافع لكن يلبسون ذلك رداء الوقار والتعفف الكاذب”. على حد وصفه.

مفهوم الكولسة ذاته، هو الذي عجل في وقت سابق بتقديم قيادي آخر عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سطات استقالته، ذلك أن رئيس جماعة أولاد فارس الحلة البروج ” العربي شريعي”، اختار الخروج ذاته عبر مطالبة الكتابة الاقليمية للحزب بسطات بقبول استقالته من جميع هياكل الحزب التنظيمية، والتشطيب عليه من جميع اللوائح المسجل بها، وذلك لأسباب تنظيمية، على أساس أن جميع الجموع العامة التي نظمت داخل تراب الإقليم كانت مكولسة على حد وصفه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً
Photo of فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

2021-08-03 / 7:13 مساءً
Photo of الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-03 / 7:01 مساءً
Photo of الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

2021-08-03 / 6:48 مساءً
Photo of العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

2021-08-03 / 6:38 مساءً
Photo of العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً
Photo of العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه كيجري”

العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه…

2021-08-03 / 5:09 مساءً
Photo of سطات.. اكتظاظ بمركز تسجيل السيارات ينذر بالكارثة

سطات.. اكتظاظ بمركز تسجيل السيارات ينذر بالكارثة

2021-08-03 / 5:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق