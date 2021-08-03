الصورة من الأرشيف

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن عروض جديدة للسفر لفائدة زبنائه الراغبين في اكتشاف مدن المملكة.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية في منشور عبر صفحته على “الفيسبوك”، إلى أنه يقدم عروض تخفيض بقيمة 50 في المائة على رحلات قطارات الأطلس، و30 في المائة بالنسبة لقطارات البراق.

وأوضح المكتب، أن العروض تهم الأسر أو الأصدقاء الذين يتراوح عددهم ما بين 2 و5 أشخاص.

كما وضع المكتب رهن إشارة الراغبين في الاستفادة من عروض “نتلاقاو فبلادنا”، رابطا إلكترونيا للاستفسار حول العرض، لافتا الانتباه إلى أمنه يمكن للزبناء طلب البطائق في محطات القطار.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

2021-08-03 / 7:13 مساءً
Photo of الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-03 / 7:01 مساءً
Photo of الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

2021-08-03 / 6:48 مساءً
Photo of العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

2021-08-03 / 6:38 مساءً
Photo of العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً
Photo of العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه كيجري”

العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه…

2021-08-03 / 5:09 مساءً
Photo of سطات.. اكتظاظ بمركز تسجيل السيارات ينذر بالكارثة

سطات.. اكتظاظ بمركز تسجيل السيارات ينذر بالكارثة

2021-08-03 / 5:01 مساءً

تعليق واحد

  1. مفهمت والو فهاد الدولة شي كيمنع السفر وكيقيظ التنفلات وشي كيدير التخفيضات للسفر واكتشاف المملكة اوا فهم تصطى فهاد البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق