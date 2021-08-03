مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

هبة بريس ـ الرباط

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن عروض جديدة للسفر لفائدة زبنائه الراغبين في اكتشاف مدن المملكة.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية في منشور عبر صفحته على “الفيسبوك”، إلى أنه يقدم عروض تخفيض بقيمة 50 في المائة على رحلات قطارات الأطلس، و30 في المائة بالنسبة لقطارات البراق.

وأوضح المكتب، أن العروض تهم الأسر أو الأصدقاء الذين يتراوح عددهم ما بين 2 و5 أشخاص.

كما وضع المكتب رهن إشارة الراغبين في الاستفادة من عروض “نتلاقاو فبلادنا”، رابطا إلكترونيا للاستفسار حول العرض، لافتا الانتباه إلى أمنه يمكن للزبناء طلب البطائق في محطات القطار.

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