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نيويورك تحظر غير الملقحين ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه

2021-08-03 / 8:26 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو فرض شهادة الخلو من كورونا لدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه في المدينة.

وبذلك تكون نيويورك المدينة الأولى في الولايات المتحدة التي تطبق شرط الشهادة الصحية.

وأوضح عمدة نيويورك في تصريح للصحافيين: “إذا تلقيت اللقاح سيكون لديك المفتاح ويمكنك فتح الباب.. ولكن إذا لم يتم تطعيمك، فلن تتمكن للأسف من المشاركة في العديد من الأنشطة”.

وأكد بيل دي بلاسيو أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أن هذا الإجراء سيسري اعتبارا من 16 أغسطس، لكن الرقابة لتعزيزه ستبدأ في 13 سبتمبر.

ومنذ أسبوعين يكثف عمدة نيويورك وحاكم الولاية أندرو كومو دعواتهما لتعزيز تلقيح الموظفين مع التوصية بوضع الكمامة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور دلتا من فيروس كورونا.

وفي نيويورك التي يتجاوز عدد سكانها 8 ملايين نسمة، تلقى 71.8% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد.

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