شنقريحة : المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر ليست من نسج الخيال

هبة بريس ـ الرباط

قال الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر، ” ليست من نسج الخيال، كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان”، وأن “الجيش سيتصدى لها مسنودا في ذلك بالشعب الجزائري”.

وأشرف شنقريحة اليوم الثلاثاء، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحي علي والحاج قائدا لجهاز لدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وقال شنقريحة، في كلمة بالمناسبة “ما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها، على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر .

وجدد شنقريحة التأكيد على أن الجيش الجزائري “سيعرف كيف يتصدى لكل الذين يكيدون للوطن، ويتربصون به السوء، مسنودا في هذه المهمة السامية بالشعب الجزائري الأبي”

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