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اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا

2021-08-03 / 7:45 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجون، إن بلادها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس.

وأضافت خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء البرلمان الاسكتلندي: “يمكنني أن أؤكد أنه اعتبارا من يوم الاثنين (9 أغسطس) سنتجاوز مستوى” الصفر “الحالي من القيود”.

وذكرت أن الحديث يدور عن إلغاء معظم القيود القانونية المتبقية – أولا وقبل كل شيء، على المسافة الاجتماعية بين الأفراد، والقيود المفروضة على عدد المشاركين في الاجتماعات واللقاءات العامة.

ووفقا لها، سيتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.

وتوصي السلطات الاسكتلندية، في ذات الوقت، بالحفاظ على المسافة الفاصلة في القاعات والأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت الوزيرة الأولى إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بلغ ذروته في أوائل يوليو، حيث بلغ 425 إصابة لكل 100 ألف نسمة، والآن انخفض بمقدار الثلثين – إلى 144 حالة.

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