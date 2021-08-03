فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

سطات_ هبة بريس

على إثر تداول وانتشار فيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي يوثق لعملية اعتداء بواسطة السلاح الأبيض ضربا وجرحا من قبل شخص في مواجهة غريمه وسط حي سكني، سارعت العناصر الأمنية التابعة ولاية أمن سطات، إلى التفاعل مع مضمونه بجدية كبيرة، كاشفة عن هوية المشتبه فيه واعتقاله.

وكشفت مصادرنا، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، و ذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات.

وزادت ذات المصادر، أنه تم إيداع المشتبه فيه، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف و ملابسات و خلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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