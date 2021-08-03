الصورة مركبة

الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-03 / 7:01 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة فاطمة الركراكي.

ومما جاء في هذه البرقية “تلقينا ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، الفنانة والممثلة القديرة المرحومة فاطمة الركراكي، تغمدها الله بواسع رحمته”. وقال الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم، لكافة أهلكم وذويكم، ولعائلتها الفنية الكبيرة، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في فقدان الساحة الفنية الوطنية لممثلة رائدة ومقتدرة، ساهمت على مدى عقود في إثرائها بأدائها المتميز، سواء على مستوى المسرح أو التلفزيون أو السينما”.

وأضاف جلالة الملك “وإننا إذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعو الله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدتكم المبرورة الجزاء الأوفى، عما أسدته لفنها ولوطنها من جليل الأعمال، وأن يسكنها فسيح الجنان مشمولة بالمغفرة والرضوان”.

وعانت الركراكي في السنوات الأخيرة من عمرها، من أمراض الشيخوخة، كما فقدت بصرها بشكل كلي

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في…

2021-08-04 / 2:34 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً
Photo of أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب قرار منع التنقل بين المدن

أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب…

2021-08-04 / 1:28 مساءً
Photo of في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي بعدد من المدن

في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي…

2021-08-04 / 11:33 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-04 / 9:06 صباحًا
Photo of اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

2021-08-03 / 11:47 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق