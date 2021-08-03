الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

هبة بريس ـ الرباط

علم أن عبد الاله بنكيران، الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية، اعتذر، رسميا، عن الترشح ضمن لائحة الحزب الأغلبي بدائرة سلا المدينة.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع ان عبد الإله بنكيران ارسل اعتذاره للأمانة العامة، دون تعليل لهذا الاعتذار.

ولم يتأخر قرار نائب عمدة سلا، عبد اللطيف سودو بعد اعتذار بنكيران حيث اعلن الأول انسحابه من لائحة الحزب بنفس الدائرة.

سودو ربط انسحابه بقرار عبد الاله بنكيران، وقال “بلغ إلى علمي أن الأستاذ عبد الإله بنكيران اعتذر عن ترشحه للبرلمان بدائرة سلا المدينة.. إذا ما صح الخبر وبما أن لجنة الترشيح الإقليمية رتبتني الثاني بعد وكيل اللائحة ( التي بها 3 إقتراحات ) في انتظار قرار هيئة التزكية .. فإنني أؤكد بأني غير معني بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي أعلن انسحابي من لائحة الحزب بدائرة سلا المدينة”.

ما رأيك؟ المجموع 15 آراء 0 15