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العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

2021-08-03 / 6:38 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل، قائمة بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب.

وقال العثماني الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا”.

وحول التحالفات التي يمكن أن يعقدها حزب “العدالة والتنمية” في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأوضح العثماني أنه “من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر حاليا”، مؤجلا الحديث عنها إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وجدد العثماني التأكيد أن اعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة سيساهم في زيادة تشتت المشهد السياسي والحزبي، وسيعقد مهمة التحالفات بين الأحزاب، مؤكدا أنه غير ديمقراطي، إذ لا يأخذ نسبية المقاعد مقارنة مع أصوات المواطنين”، ويساهم في “تبخيس العمل السياسي وتقليص ثقة المواطن في العملية الانتخابية التي لم تعد حاسمة”.

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