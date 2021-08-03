سعد الدين العثماني وكيلا للائحة المحلية بدائرة الرباط المحيط
هبة بريس ـ الرباط
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ترشيح الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط.
وحسب الموقع الرمسي للجزب فإن الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، قررت في اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 3 غشت 2021،قررت ترشيح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط، برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 8 شتنبر 2021.
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4 تعليقات
لماذا لم تترشح في مدينة المحمدية التي نجحت فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟عارف راسك غدا يصبنوك بلا صابون ههههه .وخا ترشحو حتى فالمريخ مغداش تنجحوا الشعب متينساس اش دار حزبكم فينا .
يا اهل الرباط هاده فرصة ثمينة لَاطاحة بحزب اللذي افقر جيوب المواطنين واغنى اصدقائه
دائرة المحيط الرباط دائرة صعبة ولا يمكن التنبأ بمن هو الفائز.
بالفشل ان شاء الله