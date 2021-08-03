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سعد الدين العثماني وكيلا للائحة المحلية بدائرة الرباط المحيط

2021-08-03 / 6:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ترشيح الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط.

وحسب الموقع الرمسي للجزب فإن الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، قررت في اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 3 غشت 2021،قررت ترشيح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط، برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 8 شتنبر 2021.

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