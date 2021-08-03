إغلاق مبنى البنتاغون الأميركي بسبب “حادث إطلاق نار”

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، إغلاق المبنى الرئيس للوزارة في العاصمة واشنطن، بسبب حادث إطلاق نار قرب محطة المترو المجاورة.

وقال البنتاغون في تغريدة له إنه يطلب من المواطنين الابتعاد عن المنطقة، مؤكدا أنه سيعطي مزيدا من التفاصيل لاحقا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غوغ لقناة “الحرة”: كل ما يمكنني قوله الآن أن البنتاغون مغلق بسبب نشاط الشرطة المستمر .

وقالت وحدات مكافحة الحرائق في مدينة أرلينغتون، القريبة من مقر وزارة الدفاع قالت في تغريدة إن أعوانها “يستجيبون لحادث عنف نشط تم الإبلاغ عنه في منطقة مترو البنتاغون”.

بينما ذكرت الهيئة المسيرة للمترو في المنطقة إنه تم إيقاف خط القطارات التي تمر بجانب مبنى البنتاغون مؤقتًا، بسبب تحقيق الشرطة في البنتاغون.

وسبق أن تم إغلاق محطة مترو البنتاغون في مارس 2020 بعد مقتل رجل طعنًا، وأعيد فتحها مساء نفس اليوم.

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