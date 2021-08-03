سعد الدين العثماني

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تصريح له اليوم على هامش مشاركته في ندوة صحافية بالرباط، دعا سعد الدين العثماني كافة المغاربة للالتزام بالتدابير و الإجراءات الموصى بها لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا أو نشرها.

و قال العثماني بأن الشعب المغربي معروف بكونه له عادات و تقاليد و بأن المغاربة اجتماعيين بطبعهم، لكن المرحلة تتطلب الكثير من اليقظة و التحلي بروح المسؤولية.

و صرح ذات المسؤول الحكومي بعبارة: “المغاربة اجتماعيين و هادشي معروف علينا لكن ماشي وقت السلام و التعناق دبا” ، مضيفا: “متبقاوش تسالمو راه المحبة في القلب”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حكومة العثماني اتخذت مساء أمس جملة من القرارات همت بالأساس حظر التنقل الليلي من التاسعة مساءا للخامسة صباحا و إغلاق ثلاث مدن هي البيضاء و مراكش و أكادير و منع التنقل بين المدن و إغلاق الحمامات و المسابح المغلقة و قاعات الرياضة مع الإبقاء على كل التدابير المعمول بها سابقا.

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