صورة تعبيرية

فاس.. توقيف ثلاثيني “شرمل” شخصا بالسلاح الأبيض

2021-08-03 / 5:49 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الاثنين 2 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض شخص للضرب والجرح البليغين باستعمال الصلاح الأبيض، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، وهي الأفعال التي تم توثيقها بصورة فوتوغرافية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، حيث مكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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