الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعرب الكوميدي المغربي محمد باسو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعرب) عن استيائه الشديد من بعض الأشخاص الذين يتحدثون في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحكومة.

و كتب باسو عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”شي فهايمية فهاد الأنستغرام حادكين غير انصحو و اكلاشيو عباد الله بحال يلا هما ملائكة معمرهم خرقوا الحجر الصحي “.

و أضاف :” من نهار بدات كورونا و هما فدارهم دايرين كمامة، ما فراسهم راه الناس واصلا فيهم العظم و تسدوا عليهم بزاف ديال بيبان الرزق فينما بان لكم شي واحد ناشط باغي أنسى هاد المرض ديال العصب تابعينو “.

و واصل :”وليتو تعايروا فكلشي بحال يلا هاد البلاد ديالكم بوحدكم تكمشوا و تصنتوا لعضيماتكم، باركة من الفهامة الخاوية يا لحاسين لكوابة راه الوطنية ماشي بالهيطي و الهضرة الخاوية يا الفاشلين”.

و اختتم قائلا :”عرفتو علاش الدولة و المسؤولين مكيحاشيوهاش اهضرو معانا و يشرحو لينا آش واقع حيث كاينين بزاف ديال لفهايمية و لفهايميات فهاد الأنستغرام كيدويو بلاصتهم كثر من القياس كيفهمو فكلشي، ابطال النصائح و الهضرة الخاوية”.

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