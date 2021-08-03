الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “

2021-08-03 / 5:23 مساءً
1
نجلاء مزيان : هبة بريس

أعرب الكوميدي المغربي محمد باسو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعرب) عن استيائه الشديد من بعض الأشخاص الذين يتحدثون في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحكومة.

و كتب باسو عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”شي فهايمية فهاد الأنستغرام حادكين غير انصحو و اكلاشيو عباد الله بحال يلا هما ملائكة معمرهم خرقوا الحجر الصحي “.

و أضاف :” من نهار بدات كورونا و هما فدارهم دايرين كمامة، ما فراسهم راه الناس واصلا فيهم العظم و تسدوا عليهم بزاف ديال بيبان الرزق فينما بان لكم شي واحد ناشط باغي أنسى هاد المرض ديال العصب تابعينو “.

و واصل :”وليتو تعايروا فكلشي بحال يلا هاد البلاد ديالكم بوحدكم تكمشوا و تصنتوا لعضيماتكم، باركة من الفهامة الخاوية يا لحاسين لكوابة راه الوطنية ماشي بالهيطي و الهضرة الخاوية يا الفاشلين”.

و اختتم قائلا :”عرفتو علاش الدولة و المسؤولين مكيحاشيوهاش اهضرو معانا و يشرحو لينا آش واقع حيث كاينين بزاف ديال لفهايمية و لفهايميات فهاد الأنستغرام كيدويو بلاصتهم كثر من القياس كيفهمو فكلشي، ابطال النصائح و الهضرة الخاوية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

2021-08-03 / 3:52 مساءً
Photo of وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم للملك والوطن

وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم…

2021-08-03 / 2:21 مساءً
Photo of أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي يا وردة”

أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي…

2021-08-03 / 1:28 مساءً
Photo of وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا
Photo of سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب “إنتي حياتي”

سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب…

2021-08-01 / 5:13 مساءً
Photo of أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل مع الأشخاص المغرورين”

أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل…

2021-08-01 / 1:57 مساءً
Photo of بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان “هادي غير البداية”

بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان…

2021-07-31 / 2:00 مساءً
Photo of في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

2021-07-30 / 1:05 مساءً
Photo of الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021-07-29 / 11:37 مساءً
Photo of حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

2021-07-29 / 5:55 مساءً

تعليق واحد

  1. اولا كلامك كلام السوق لان الفنان عندو لغة محترمة الخاطب بها الناس او تدخل لقلبها.. ثانيا بهاذ التدوينة ديالك أصبحت انت اكبر فهميني.. انت قلت الناس واصلالها لعظم و بهاذ كلام للأهمية ديالك غادي تفوت من لعدم لهيه..ديما فكروستك او ماتنساش الماضي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق