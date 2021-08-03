الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “
أعرب الكوميدي المغربي محمد باسو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعرب) عن استيائه الشديد من بعض الأشخاص الذين يتحدثون في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحكومة.
و كتب باسو عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”شي فهايمية فهاد الأنستغرام حادكين غير انصحو و اكلاشيو عباد الله بحال يلا هما ملائكة معمرهم خرقوا الحجر الصحي “.
و أضاف :” من نهار بدات كورونا و هما فدارهم دايرين كمامة، ما فراسهم راه الناس واصلا فيهم العظم و تسدوا عليهم بزاف ديال بيبان الرزق فينما بان لكم شي واحد ناشط باغي أنسى هاد المرض ديال العصب تابعينو “.
و واصل :”وليتو تعايروا فكلشي بحال يلا هاد البلاد ديالكم بوحدكم تكمشوا و تصنتوا لعضيماتكم، باركة من الفهامة الخاوية يا لحاسين لكوابة راه الوطنية ماشي بالهيطي و الهضرة الخاوية يا الفاشلين”.
و اختتم قائلا :”عرفتو علاش الدولة و المسؤولين مكيحاشيوهاش اهضرو معانا و يشرحو لينا آش واقع حيث كاينين بزاف ديال لفهايمية و لفهايميات فهاد الأنستغرام كيدويو بلاصتهم كثر من القياس كيفهمو فكلشي، ابطال النصائح و الهضرة الخاوية”.
تعليق واحد
اولا كلامك كلام السوق لان الفنان عندو لغة محترمة الخاطب بها الناس او تدخل لقلبها.. ثانيا بهاذ التدوينة ديالك أصبحت انت اكبر فهميني.. انت قلت الناس واصلالها لعظم و بهاذ كلام للأهمية ديالك غادي تفوت من لعدم لهيه..ديما فكروستك او ماتنساش الماضي..