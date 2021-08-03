العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه كيجري”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد سعد الدين العثماني اليوم في حديث إعلامي له أن الوضعية الوبائية ببلادنا أضحت مقلقة جدا في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة و كذا الوفيات و الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش.
و أوضح العثماني أن الأسابيع الأخيرة شهدت طفرة غير متوقعة في معطيات الوضع الوبائي بالمغرب بالرغم من كل الجهود المبذولة لاحتواء الوضع، مؤكدا أن المسؤولية الفردية و الجماعية هما الحل لاحتواء تفشي الجائحة.
و قال العثماني: “أغلب الحالات المصابة الآن هي مصابة بفيروس دلتا المتحور، هاد السلالة تنتشر بسرعة كبيرة، الفيروس الأول ايلا كان كيتمشا هاد دلتا راه كيجري و بسرعة كبيرة”.
و دعا العثماني المغاربة للالتزام و التقيد بالإجراءات التي تم إعلانها و بالتدابير الوقائية و الاحترازية لتفادي انتشار العدوى بشكل أكبر خاصة في هاته المرحلة التي تدغونا جميعا لليقظة لتفادي الأسوء.
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