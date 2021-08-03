سعد الدين العثماني

العثماني: “كاين لي يسحب ليه غير مروح وهو كيوزع الفيروس وسط التجمعات”

2021-08-03 / 3:59 مساءً
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أول خروج إعلامي له بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت بإغلاق بعض المدن و القطاعات الاقتصادية و حظر التنقل الليلي و منع السفر بين المدن، قال سعد الدين العثماني بأن المرحلة تتطلب الكثير من المسؤولية و اليقظة و الوعي الجماعي.

و أوضح العثماني خلال مشاركته في ندوة صحافية اليوم بأن التلقيح ليس إجباريا لكنه مهم جدا لتحقيق المناعة الجماعية خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس و ارتفاع الإصابات بشكل مهول.

و قال العثماني بأن ارتفاع معدلات الإصابة بشكل كبير مؤخرا وسط صفوف المغاربة دفع الحكومة بتنسيق و تشاور مع اللجنة العلمية لاتخاذ قرارات صعبة لكنها مهمة لحماية الصحة العامة.

و قال العثماني: “كاين دبا عدد من المغاربة مصابين بالفيروس و ما عارفينش، كاين لي كيسحب ليه فيه غير رواح و كيتحرك و يمشي للتجمعات بشكل عادي و ينشر في الفيروس، خاصنا نكونو واعين و نتحملو المسؤولية و نحتارمو التدابير الوقائية”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً
Photo of فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

2021-08-03 / 7:13 مساءً
Photo of الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

الملك يعزي بوفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-03 / 7:01 مساءً
Photo of الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

الانتخابات المقبلة .. بنكيران يُبلّغ قيادة “البيجيدي” قراره الأخير

2021-08-03 / 6:48 مساءً
Photo of العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

العثماني: امكانية تأجيل الانتخابات قائمة بالنظر للوضعية الوبائية

2021-08-03 / 6:38 مساءً
Photo of العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً
Photo of العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه كيجري”

العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه…

2021-08-03 / 5:09 مساءً

‫2 تعليقات

  1. سنوات ضوئية بين الوعي و المغرب..
    سنوات التعليم و التربية الوطنية نحصد المحصول و ما ترددنا في زرع ذات البذور.. بل اكفس منها و أرخص و اقل تكلفة.. الرذاءة و الرذيلة تجعلكك في متمسك بذيل الخنفوس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق