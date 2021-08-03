سعد الدين العثماني

العثماني: “كاين لي يسحب ليه غير مروح وهو كيوزع الفيروس وسط التجمعات”

2021-08-03 / 3:59 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أول خروج إعلامي له بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت بإغلاق بعض المدن و القطاعات الاقتصادية و حظر التنقل الليلي و منع السفر بين المدن، قال سعد الدين العثماني بأن المرحلة تتطلب الكثير من المسؤولية و اليقظة و الوعي الجماعي.

و أوضح العثماني خلال مشاركته في ندوة صحافية اليوم بأن التلقيح ليس إجباريا لكنه مهم جدا لتحقيق المناعة الجماعية خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس و ارتفاع الإصابات بشكل مهول.

و قال العثماني بأن ارتفاع معدلات الإصابة بشكل كبير مؤخرا وسط صفوف المغاربة دفع الحكومة بتنسيق و تشاور مع اللجنة العلمية لاتخاذ قرارات صعبة لكنها مهمة لحماية الصحة العامة.

و قال العثماني: “كاين دبا عدد من المغاربة مصابين بالفيروس و ما عارفينش، كاين لي كيسحب ليه فيه غير رواح و كيتحرك و يمشي للتجمعات بشكل عادي و ينشر في الفيروس، خاصنا نكونو واعين و نتحملو المسؤولية و نحتارمو التدابير الوقائية”.

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‫2 تعليقات

  1. سنوات ضوئية بين الوعي و المغرب..
    سنوات التعليم و التربية الوطنية نحصد المحصول و ما ترددنا في زرع ذات البذور.. بل اكفس منها و أرخص و اقل تكلفة.. الرذاءة و الرذيلة تجعلكك في متمسك بذيل الخنفوس

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