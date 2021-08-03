دون البيغ

“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

2021-08-03 / 3:52 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعرب) عن استيائه من قرارات الحكومة المتعلقة بالإغلاق واصفا إياها “بالعشوائية” .

و نشر دون بيغ مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بنفس المنصة قال فيه :” بسلتو علينا بهاد الإجراءات سد لاصال حل لاصال سد حمام حل حمام، بصراحة فتو لبسالة كاع، هاد الشعب كاع ماقتلاتو الكورونا قد ما قتلو الاحباط “، مضيفا في تدوينة أخرى:”قرارات عشوائية”.

و الجدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين استنكروا قرار الحكومةالأخير، المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ومنع التنقل، من وإلى مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش، انطلاقا من يومه الثلاثاء.

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‫5 تعليقات

  5. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة».

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