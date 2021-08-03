فاس.. مقطع فيديو يجر شخصا هدد سلامة المواطنين والممتلكات للاعتقال

2021-08-03 / 3:09 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين 2 غشت الجاري، يظهر قيام شخص يتحوز سلاحا أبيضا بإحداث الفوضى بالشارع العام، في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح منطقة أمن بندباب عين قادوس بمدينة فاس، حيث سبق وأن تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة وحجز السلاح الأبيض بحوزته، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب الأفعال الإجرامية التي يوثقها الشريط المرجعي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. تحية لرجال الامن الذين يسهرون على حفظ الارواح والممتلكات وضبط النظام بالشارع العام من اجل تنقل الافراد في جو من الطمانينة والسلم فشكرا لهم على التضحيات التي يقومون بها تجاه الوطن والمواطنين

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