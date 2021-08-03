بعد منع التنقل الليلي.. الحكومة تتجه لمنع صلاتي العشاء والفجر بالمساجد
خرج مساء أمس بلاغ الحكومة معلنا للمغاربة عددا من الإجراءات و التدابير التي سيتم العمل بها بداية من اليوم ثالث غشت، و هي الإجراءات التي كان من أبرزها حظر التجول الليلي بين الساعة التاسعة مساءا و الخامسة صباحا.
بلاغ الحكومة و كما هي العادة دائما منذ بداية الجائحة لم يقدم تفسيرات واضحة و اكتنفه الغموض خاصة في الشق المتعلق بمنع التنقل الليلي و هو ما جعل فئة كبيرة من المغاربة في حيرة من أمرها وسط تساؤلات عدة.
و من بين التساؤلات التي بات المغاربة يطرحونها هو هل سيتم منع صلاتي العشاء و الفجر بالمساجد، مادام توقيتهما يندرج ضمن ساعة الحظر التي أعلنتها حكومة العثماني.
بلاغ الحكومة لم يشر لهذا المعطى، و اكتفى بالتأكيد أن الخروج بعد الساعة التاسعة ليلا و قبل الخامسة صباحا مخالفة للقوانين ما لم يتوفر المعني بالأمر على واحدة من الوثائق و الشروط التي تسمح له بالخروج.
و تجدر الإشارة إلى أن صلاة العشاء بمختلف ربوع المملكة حاليا هي بعد الساعة العاشرة ليلا، بينما صلاة الصبح في حدود الرابعة و النصف تقريبا، فهل ستغلق الحكومة مجددا المساجد خلال صلاتي العشاء و الفجر كما كان معمولا به في فترة سابقة؟
6 تعليقات
أطالب الحكومة بأن تمنعنا من التنفس . لأن التنفس يؤدي إلى إهدار الأكسجين . يا حكومة خليونا عليكم. نتوما خايفين على الصحة ديالنا . و حنا بغينا نمومتو .
هاد كورونا كتخرج مع 9 الله اياخد فيك الحق العثماني
صلاة الفجر في الدار البيضاء مع الخامسة واربع دقائق
واش هذا عاد فيه الشك، مواقيت صلاتي العشاء والفجر داخلين في توقيت منع التجوال
صلاة الفجر مع الخامسة
كورونا لا تتجول بالنهار فهي لا تخرج إلا بالليل ولاتحب الأماكن العمومية بل مكانها المفضل هو المساجد ……اتقوا الله يا حكام الذل الله بعتو دينكم بدنياكم